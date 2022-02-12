بايدن لبوتن: إذا توغلت روسيا مجددا في أوكرانيا فإن الرد سيكون حاسما

هبة بريس - وكالات

قال البيت الأبيض ان الرئيس الامريكي جو بايدن أكد لبوتن أنه إذا توغلت روسيا مجددا في أوكرانيا فإن الرد سيكون حاسما.

جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية بين الرئيس الامريكي ونظيره الروسي تجاوزت الساعة من الزمن بخصوص الازمة الاوكرانية .

وحذر البيت الأبيض الجمعة من أن غزوا عسكريا روسيا لأوكرانيا تتخلله حملة غارات جوية و”هجوم خاطف” على كييف، بات “احتمالا فعليا جدا” خلال الأيام المقبلة، داعيا الأمريكيين إلى مغادرة هذا البلد “خلال 24 إلى 48 ساعة”.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان “لا نزال نرى مؤشرات إلى تصعيد روسي، ويشمل ذلك وصول قوات جديدة إلى الحدود الأوكرانية”.

وأضاف أن هذا الغزو يمكن “أن يحصل في أي وقت”، حتى قبل موعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في العشرين من شباط/فبراير.

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