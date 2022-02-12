مؤشر الديمقراطية لسنة 2021 ..المغرب يحل في المركز 95 عالميا

هبة بريس - وكالات

حصل المغرب على مجموع 5.04 من أصل عشر نقاط ، ليحتل بذلك المركز 95 عالميا من أصل 176 بلدا، في مؤشر الديمقراطية لسنة 2021، الذي نشرته صحيفة “ذي إكونوميست” البريطانية هذا الاسبوع .

وأوضح التقرير الذي تصدره وحدة “ذي ايكونوميست انتليجانس للابحاث والتحليل” التابعة لمجموعة ذي ايكونوميست، أن المغرب ظل يتقدم باستمرار، ففي سنة 2006 حصلت المملكة على 3.9 نقطة، وفي سنة 2012 وصل رصيدها إلى 4.07 نقطة، و4.77 سنة 2016، و4.9 سنة 2018، ثم 5.10 سنة 2019، قبل أن يتراجع بشكل طفيف سنة 2020، و2021.

وصنف التقرير المغرب وتونس ضمن الديمقراطيات الهجينة فيما وصف باقي الانظمة العربية الاخرى بالسلطوية .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0