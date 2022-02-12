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بوزنيقة.. هجوم على مركز صحي واحداث فوضى وسرقة محاليل طبية

2022-02-12 / 4:10 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن ثلاثة أشخاص توجهوا اليوم السبت إلى مركز صحي بمدينة بوزنيقة لتقي الاسعافات الأولية على خلفية إصابة واحد منهم بجروح، حيث أحدثوا فوضى وهلع بين صفوف العاملين والمواطنين، بعد أن أقدموا على سرقة ضمادات ومحاليل طبية تحت التهديد بالسلاح الأبيض وعن طريق تحريض كلبين من فصيلة شرسة.

الواقعة عجلت بانتقال عناصر الأمن بمدينة بوزنيقة التي تمكنت من توقيف أحدهم وهو عشريني يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض حيث تم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازال البحث جاريا عن المشتبه فيهما الآخرين.

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‫15 تعليقات

  1. يجب البحث الدقيق لملامسة هذه الأفعال اللاخلاقية ومعاقبتهم باقصى عوقبة ممكنة حتى يكون درسا قاسيا لمن يتعدى حدود الله..

  3. يجب على السيد الحموشي ان يكثر من المراقبات والأجهزة الأمنية وتكثير الأمن والأمان والاستقرار في هذه الأماكن العامة من أجل حماية المواطنين..

  4. كثرت بكثرة هذه الجرائم في جميع أنحاء المملكة.. لهذا يجب على السلطات الأمنية محاربتها بشتى الطرق لمنع هذه الأفعال اللاخلاقية..ومراعاة مشاعر المرضى..

  5. عرفت السنوات الأخيرة ظاهرة السرقة والعنف وبالاخص مدينة فاس التي بدورها تعرف هذه الظاهرة وراجع ذالك إلى قلة الأمن…

  6. المشكل الموجود في المستشفيات العمومية اغلبهم بدون مراقبة مشددة في جميع التخصصات ؛ يجب على السلطات الأمنية أن تجد حلا مناسبا للحد من انتشار السرقة.

  8. يجب محارب هذه الأفعال اللاخلاقية اجرامية التي تؤدي إلى الموت في بعض الاحيان لهذا يجب على الحكومة بالتدخل العاجل مع تنسيق السلطات القضائية في فتح التحقيق الدقيق لملامسة هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية..واخذه بعين الاعتبار..

  9. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لهؤلاء اللصوص..يجب محاربتهم لتنظيف الشارع العام والمستشفيات منهم … اللهم ابعدهم عنا كما بعدت السماء عن الارض..

  10. يجب ان نتظامن جميعا من أمن والسلطة ومواطنين لنحارب هذه الأفعال اللاخلاقية اجرامية وبهذا نكون شيئا ما الحد منها؛ في هذه الأماكن العامة كالمستشفيات والشارع العام..

  11. هذه الظاهرة تعرفها جل أنحاء المملكة . وبالاخص المدن الكبرى المغربية في المستشفيات العمومية اغلبهم بدون مراقبة لهذا يجب على السلطات الأمنية المراقبة المستمرة وعدم التهور والتهاون في مهامهم وتقصيره..

  13. تحتل المرتبه الأولى مدينة فاس من المدن أكثر انتشارا في النصب والسرقة ولهذا يجب على السلطات الأمنية محاربتهم من أجل حماية المواطنين من هؤلاء اللصوص…

  14. أين هي الحراسة أمام أبواب المستشفيات لكي نسمع مثل هذه الأفعال اللاخلاقية اجرامية في السرقات..هذا دليل على التقصير في الأمن الوطني …

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