بوزنيقة.. هجوم على مركز صحي واحداث فوضى وسرقة محاليل طبية

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن ثلاثة أشخاص توجهوا اليوم السبت إلى مركز صحي بمدينة بوزنيقة لتقي الاسعافات الأولية على خلفية إصابة واحد منهم بجروح، حيث أحدثوا فوضى وهلع بين صفوف العاملين والمواطنين، بعد أن أقدموا على سرقة ضمادات ومحاليل طبية تحت التهديد بالسلاح الأبيض وعن طريق تحريض كلبين من فصيلة شرسة.

الواقعة عجلت بانتقال عناصر الأمن بمدينة بوزنيقة التي تمكنت من توقيف أحدهم وهو عشريني يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض حيث تم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازال البحث جاريا عن المشتبه فيهما الآخرين.

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