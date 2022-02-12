سفارة المغرب في كييف توصي الطلبة والمغاربة بمغادرة أوكرانيا

2022-02-12 / 4:02 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أوصت سفارة المغرب في كييف، الطلبة هالمغاربة المتواجدين بدولة أوكرانيا إلى مغادرة البلاد.

وجاء في بلاغ للسفارة، أنه “في ظل الوضع الحالي، توصي سفارة المملكة المغربية بكييف المواطنين المغاربة المتواجدين في أوكرانیا، بمغادرتها حرصا على سلامتهم، وذلك عبر الرحلات الجوية التجارية المتوفرة”.

ودعت السفارة المواطنين المغاربة الراغبين في السفر إلى أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.

وأعلنت السفارة وضع رهن إشارة كل المغاربة المتواجدين في أوكرانيا، أرقاما هاتفية لتلقي مكالماتهم.

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