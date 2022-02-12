أكثر من 11 مليون حالة إصابة بكورونا في القارة الإفريقية

هبة بريس - وكالات

أعلن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد الحالات المؤكدة للإصابة بوباء (كوفيد-19) في القارة الإفريقية بلغ، حتى مساء أمس الجمعة، ما مجموعه 11.001.034 حالة، من بينها 3 مليون و634 ألف و811 حالة في جنوب إفريقيا.

وأضاف المركز، التابع للاتحاد الإفريقي، أن عدد الوفيات المرتبطة بهذا الوباء، حتى نفس التاريخ، بلغ 243 ألف و497 حالة وفاة، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء 10 ملايين و126 ألف و527.

وأشار المركز إلى أنه في ما يتعلق بعدد الحالات، فإن إفريقيا الجنوبية هي المنطقة الأكثر تضررا بهذا الوباء، تليها شمال إفريقيا وشرق إفريقيا ووسط إفريقيا.

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