الاتحاد الأوروبي يوصي موظفيه غير الأساسيين بمغادرة أوكرانيا

2022-02-12 / 2:20 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن الاتّحاد الأوروبي، أنّه أوصى الموظفين غير الأساسيين العاملين في بعثته الدبلوماسية في كييف بمغادرة أوكرانيا للعمل من بُعد خارج هذا البلد المهدّد بغزو روسي.

وقال بيتر ستانو المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحافيين “نحن لسنا بصدد إجلاء. في الوقت الحالي، يتمتّع الموظّفون غير الأساسيين بخيار العمل من بُعد من خارج البلد”.

وأضاف “نواصل تقييم الوضع أثناء تطوّره، بالتشاور والتنسيق الوثيقين مع الدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي”.

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