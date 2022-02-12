في ظل الجفاف.. الجزائريون يؤدون صلاة الاستسقاء

2022-02-12 / 12:40 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أدى الجزائريون، اليوم السبت، صلاة الاستسقاء في جميع مساجد البلاد.

و راسلت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الأسبوع الماضي، كافة مديرياتها في البلاد من أجل إقامة صلاة الاستسقاء، في حين ذكر بيان صدر عن الوزارة، أن من بين أحكام وآداب صلاة الاستسقاء، هي التوبة والاستغفار ورد المظالم وصلة الأرحام. إضافة إلى الصيام قبل صلاة الاستسقاء، والتصدق على الفقراء والمساكين لنشر الرحمة والتكافل الاجتماعي بين الناس.

والصلاة سنة مؤكدة عند انحباس المطر، قال ابن قدامة “صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ثابتة بسنة رسول الله، وخلفائه”.

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‫2 تعليقات

  1. عجيب هذا الامر غير المسلمين غارقون في الماء والخضرة والانهار والشلالات وجمال الوجه وجمال الروح وجمال العقل والمسلمون الجفاف والجوع والامراض وقبح الوجوه والروح والافعال والعقول. هناك خطأ ما

  2. ليس هناك خطاء في الدين لكن في اتباعه النفاق المناكر الغش في كل شيء الحلف على الكذب الرقاة يغتصبون النساء باسم دينهم اللاءمة يرتكبون الفاحشة داخل المساجد و القاءمة طويلة لطفك يارب

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