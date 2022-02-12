أول دولة عربية تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا

2022-02-12 / 12:10 مساءً
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هبة بريس - وكالات

دعت وزارة الخارجية الكويتية، السبت، في بيان المواطنين المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد حفاظا على سلامتهم.

ودعت الوزارة الكويتية المواطنين الراغبين في السفر إلى أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.

من جهتها، دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المواطنين في الأردن، الأردنيين المتواجدين في أوكرانيا إلى تسجيل بيانات للتواصل معهم.

كما أهابت سفارة الإمارات في كييف بمواطني الدولة تأجيل السفر حاليا إلى أوكرانيا.

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