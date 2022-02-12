سفير المغرب بهافانا يقدم أوراق اعتماده للرئيس الكوبي

هبة بريس - الرباط

استقبل رئيس جمهورية كوبا، دياز كانيل برموديز، يوم أنس الجمعة، هشام العَلْوي الذي قدم له أوراق اعتماده كسفير للملك محمد السادس بدولة كوبا.

وخلال هذا الاستقبال، الذي جرى بحضور وزير العلاقات الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز باريلا، كلف الرئيس الكوبي الدبلوماسي المغربي بنقل أطيب تحياته إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، معربا عن تمنياته للمغرب وللشعب المغربي بالتقدم والازدهار.وجدد السيد برموديز، في هذا السياق، الإعراب عن رغبة كوبا في تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع المملكة، مشيرا إلى أن البلدين يدشنان مرحلة جديدة من التعاون في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد العَلْوي رغبة المغرب في تعزيز التعاون مع جمهورية كوبا ليشمل كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشددا على أهمية الاستفادة من الخبرات المتبادلة في العديد من مجالات التنمية الإستراتيجية بما يعود بالنفع على البلدين.

وتعيش العلاقات المغربية الكوبية على إيقاع دينامية مستدامة تهدف إلى إرساء أسس متينة للتعاون المثمر في مختلف المجالات بما يتماشى و طموحات البلدين والشعبين

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