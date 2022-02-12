شركة "العال" الإسرائيلية تعلن تسيير رحلات مباشرة مع المغرب
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3 شركات طيران إسرائيلية تستأنف الرحلات المباشرة مع المغرب

2022-02-12 / 10:30 صباحًا
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أعلنت 3 شركات طيران إسرائيلية عن العودة لنشاطها الجوي بين إسرائيل والمغرب ابتداء من 14 فبراير الجاري.

وسيتم استئناف الرحلات الجوية بين تل أبيب والرباط والدار البيضاء ومراكش، بعد توقف تجاوز الشهرين بسبب إغلاق الرباط للمجال الجوي للتصدي لمتحور “أوميكرون”.

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن “شركتين إسرائيليتين ستعودان للربط الجوي بين إسرائيل والمغرب إلى جانب شركة “إلعال”، وهما شركة “إسرايير” التي ستعود لاستئناف النشاط ابتداء من 28 مارس المقبل، في حين الشركة الثالثة هي شركة “أركيا” التي ستبدأ رحلات جوية مباشرة مع المغرب ابتداء من شهر أبريل المقبل”.

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‫4 تعليقات

  1. فرحانين باليهود جايين عندكم وتناسيتم ناس الجالية لي هوما ابناء الوطن الى بغيتي تدخل بلادك خسك اخسك اخسد اهاكذا يعامل ابناء الوطن

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