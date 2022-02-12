وجدة .. جمعية “رواد التغيير” تطلق مشروع الحماية الرقمية للنشطاء

2022-02-12 / 9:56 صباحًا
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هبة بريس : وجدة

أطلقت، جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة بوجدة، أمس الخميس 10 فبراير الجاري، مشروعها الجديد “معكم من أجل الحماية الرقمية للنشطاء”، الممول من المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية.

ويستهدف المشروع نشطاء حراك جرادة والمعتقلين السابقين للحراك، وعموم المواطنين في مدينة الفحم الحجري، و إلى تقوية قدرات النشطاء، وفق عدد من المحاور منها :

1ـ تقوية القدرات القانونية المرتبطة بحرية التعبير وكل القوانين المندرجة ضمن خانة “قوانين الحريات العامة”.

2ـ تعزيز المعارف القانونية المتعلقة باختصاصات الجماعات الترابية، وبخاصة القوانين التنظيمية المنظمة لعمل مجالس الجماعات والمقاطعات، ومجالس الأقاليم والعمالات ومجالس الجهات.
3ـ تعزيز قدرات التواصل وتقنيات الترافع.

وفي سياق تعزيز القدرات، و ضمن أنشطة المشروع، سيتم تنظيم ثلاث لقاءات مع مسؤولين حول عدة قضايا تهم الشأن المحلي، لفتح فضاءات للتلاقي بين صانع القرار والنشطاء، كما سينتج النشطاء 3 “كبسولات فيديو”، ترافعية، حول قضايا تتعلق بإقليم جرادة بعد إكتساب المهارات الترافعية اللازمة.

هذا بالإضافة إلى تنظيم ندوة وطنية حول “إشكالية” متعلقة بحرية التعبير بالمغرب، وإنجاز دليل للإستعمال الأمن للنشطاء لمواقع التواصل الإجتماعي وفضاءات التعبير.

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