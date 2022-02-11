تحذيرات أميركية من غزو روسي “وشيك” لأوكرانيا

هبة بريس

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن إدارة الرئيس جو بايدن حذرت من هجوم روسي وشيك على أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة أن الاستعدادات العسكرية لروسيا وحلفائها الانفصاليين في أوكرانيا، تشير إلى أن الحرب قد تندلع في غضون أيام، وفق ما نقلته عن مسؤولين أميركيين.

ويأتي التحذير الأميركي بعد تصعيد موسكو عمليات تحشيدها لقوات برية وبحرية وجوية كبيرة في ثلاث جوانب من حدودها مع أوكرانيا.

ووفق تقديرات غربية، كان الرئيس الروسي فلادمير بوتين يسعى لانتظار انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين لشن هجومه في محاولة لعدم إغضاب حليفته الصين، ولكن الجدول الزمني بدأ في التسارع في الأيام الأخيرة ما قد يعجل بالهجوم، وفق ما خلص إليه مسؤولو الاستخبارات الأميركية.

وتستعد واشنطن والدول الغربية لأي سيناريو قد يحمله الغزو المرتقب لروسيا لأوكرانيا.

والجمعة، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، إن الاجتياح الروسي لأوكرانيا “قد يحدث في أي لحظة”، داعيا المواطنين الأميركيين إلى مغادرة البلاد “فورا”.

وأضاف سوليفان أن الولايات المتحدة ترى “علامات لتصعيد روسي بما في ذلك وصول قوات جديدة إلى الحدود الأوكرانية”.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن واشنطن تتوقع أن يبدأ أي غزو روسي لأوكرانيا “بقصف جوي يتلوه اجتياح بري

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