وزير الخارجية الإسباني: المفاوضات مع المغرب تُحرز “تقدما”

هبة بريس _ الرباط

في تصريحات جديدة قال وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، اليوم الجمعة، ان المفاوضات جارية بين اسبانيا والمغرب .

وقال الاخير حسب ما اوردته وكالة ” اروبا بريس ” ان المفاوضات مع المغرب تستمر في التقدم”، وأضاف “لقد أتينا من أزمة عميقة، لكن الحكومة المغربية تتعاون معنا في قضايا أساسية مثل ضبط ظاهرة الهجرية السرية على الحدود

وحسب أوربا بريس، فإن وزير الخارجية الإسبانية رفض التعليق ما إذا كان تحسن العلاقات بين الرباط ومدريد المرتقب يرجع إلى الاتفاق الذي تم الإعلان عنه مؤخرا بشأن إمداد إسبانيا للمغرب بحاجياته من الغاز الطبيعي، الماضي.

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