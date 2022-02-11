برلمانيو إقليم تاونات يجتمعون مع وزير التعليم العالي

ع محياوي- هبة بريس

احتضن مقر وزارة التعليم العالي والابتكار لقاءا تواصليا بين وزير التعليم العالي وبرلمانيو إقليم تاونات تمحورت اشغاله حول تدارس خلفيات إقصاء 1178 طالب من إقليم تاونات من الاستفادة من المنحة الجامعية.

وفي هذا الصدد أكد برلماني إقليم تاونات على ضرورة استفادة طلبة إقليم تاونات من المنحة مع الحفاظ على مكتسبات الاقليم في الموضوع مقارنة بالسنة الماضية وهو المطلب الدي تجاوب معه السيد الوزير وفق مصادر حضرت الاجتماع ؛ كما أكد أنه سيقوم بالمجهودات اللازمة للتجاوب مع انتظارات الطلبة بالإقليم .

فيما النقطة الثانية التي كانت موضوع اللقاء هي مطالبة الوزير بعملية التسريع بإخراج النواة الجامعية بساحل بوطاهر الى حيز الوجود وهو المطلب الدي تفاعل معه بايجاب ؛ حيث قال أنه بصدد إعداد تصور شمولي وطنيا بخصوص هدا الموضوع مع تأكيده أنه سيطبق ما يطالب به برلمانيو الاقليم بخصوص النواة الجامعية.

أما النقطة الثالثة والأخيرة من جدول أعمال اللقاء تهم دراسة وضعية الوكالة الوطنية للاعشاب الطبية والعطرية حيث اكد الوفد البرلماني على ضرورة ان تلعب دورها التنموي و الإشعاعي وان يكون لها تأثير إقليمي ووطني مع التأكيد على أهمية البحث العلمي المنتج للثروة وأن تقطع الوكالة نهائيا مع طريقة التدبير والحكامة الحالية وتنفتح على محيطها وهو الموضوع الدي تجاوب مع السيد الوزير ووعدنا بفتح موضوع الوكالة وتدعيمها وتقويتها.

وبالموازاة مع هذا الاجتماع الدراسي ؛ عقد منتدى كفاءات إقليم تاونات قبله لقاءا مماثلا مع وزير التعليم العالي تمحورت اشغاله حول نفس النقط الثلاثة .

برلمانيو التقيم الذين حضروا اللقاء هم

عبد السلام اللبار

سعيد شاكر

الخمار المرابط.

بوشتى بوصوف.

مصطفى الميسوري.

نور الدين اقشيبل.

محمد الحجيرة.

المفضل الطاهري

عبد الله البوزيدي

اكرام الحناوي

عبد اللطيف الفويقر

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