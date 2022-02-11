زاكورة : انتشال جثة رجل من بئر بالنقوب

هبة بريس _ زاكورة

تم مساء اليوم الجمعة 11 فبراير الجاري انتشال جثة رجل من بئر بدوار تيمهار بالجماعة الترابية النقوب بإقليم زاكورة .

و وفق معطيات حصلت عليها “هبة بريس” فإن الضحية تم العثور عليه فوق عمودين خشبيين في عمق بئر وبجواره حبل، يرجح انه استعمله للوصول الى قعره.

وانتقلت فرقة من الدرك الملكي مرفوقة برجال الوقاية المدنية وممثلي السلطات المحلية إلى مكان تواجد البئر، حيث تمكنوا من الوصول إلى قعرها وانتشال الجثة.

وأصدرت النيابة العامة المختصة أوامرها لنقل الجثة صوب مستودع الأموات ، لإخضاعها إلى التشريح الطبي لتحديد هوية الضحية و السبب الرئيسي للوفاة.

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