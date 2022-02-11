إسبانيا.. تفكيك عصابة لتهريب الحشيش من المغرب

2022-02-11 / 10:24 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

أعلنت الشرطة الإسبانية أنها فككت عصابة مختصة في تهريب المخدرات من المغرب على متن مراكب شراعية.

وأفادت الشرطة الاسبانية بأن التحقيقات أثبتت أن العصابة كانت حوادث المراكب الشراعية في البحر المتوسط بما في ذلك هجوم من قبل حيتان الأوركا الضخمة لضمان سير عملية تهريب الحشيش من المغرب إلى إسبانيا.

وقالت إن خطة عمل العصابة كانت تبدأ بتحميل المخدرات في مقصورة قارب شراعي في السواحل المغربية، وبمجرد الدخول إلى المياه الإسبانية تدعي المجموعة تعرض قاربها لحادث أو أعطال، بعضها تسبب فيها حوت الأوركا.

وعلى هذا الأساس يقوم خفر السواحل بسحب القوارب إلى الموانئ في جنوب إسبانيا، حيث تفرغ العصابة المخدرات شيئا فشيئا وتخزنها في مخبأ بانتظار إعادة شحنها إلى الخارج

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تعليق واحد

  1. معروف انا المغرب يسيطر على المرتبة الاولى علميا لتدريب الحشيش و هذا منذ سنوات و السلطات المغربية تكتم ذالك و لا تريد التعليق عليه أو حتى التعاون مع الشرطة الإسبانية لتفكيك العصابات القائمة بتلك التجارة.

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