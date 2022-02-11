حفل “سلطان الطلبة”…تكريم طفل بعد ختمه للقرآن الكريم (+فيديو)

هبة بريس _ الرباط

هبة بريس- الدار البيضاء

نظم يوم أول أمس الأربعاء 9 فبراير 2022، بكتاب أبي بكر الصديق لتحفيظ القرآن الكريم بعين الشق بالدار البيضاء حفلا قرآنيا تم فيه تكريم الطفل الطالب محمد أومنصور (12 سنة يتيم الأب) بمناسبة ختمه للقرآن الكريم على يد “الشيخ المربي سيدي إبراهيم بومعيز “.

وجرى هذا التكريم في أجواء احتفالية جميلة بحضور طلبة الكتاب وأمهاتهم وآبائهم الذين ساهموا فيه ونوهوا بجهد الشيخ وحرصه على خدمة القرآن الكريم والعناية به وبطلبته.

وعن هذا الحفل قال محمد بومعيز، أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي ببرشيد، وطالب باحث بسلك الدكتوراه بكلية الآداب عين الشق، نجل الشيخ إبراهيم بومعيز، أن هذا الحفل جاء تكريسا لعادة المغاربة في تكريم طلبتهم والاحتفاء بهم في أجواء وطقوس يسمونها *سلطان الطلبة

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