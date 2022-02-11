سيارة اسعاف

الفقيه بن صالح : حادثة سير تودي بحياة عاملين فلاحيين

2022-02-11 / 9:34 مساءً
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هبة بريس

لقي عاملان فلاحيان مصرعهما اليوم الجمعة في حادث اصطدام سيارتين على مستوى جماعة حد بوموسى ضواحي إقليم الفقيه بن صالح.

وأفاد مصدر رسمي بأن الحادثة نجمت عن اصطدام سيارة نقل (بيكوب) ، كانت تقل عمالا فلاحيين ، بسيارة خفيفة على الطريق الرابطة بين سوق الأحد وجماعة حد بوموسى ، مما أدى إلى وفاة شخصين في عين المكان ، وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي لبني ملال لتلقي العلاجات الضرورية، مشيرا إلى أن اثنين منهم يوجدان بقسم العناية المركزة.

وقد فتحت عناصر الدرك الملكي بحثا لتحديد أسباب هذه الحادثة.

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