إسرائيل تعلن إجلاء دبلوماسييها عن أوكرانيا

2022-02-11 / 7:46 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت الخارجية الإسرائيلية بدء إجلاء الدبلوماسيين الإسرائيليين عن أوكرانيا، وأوصت المواطنين بالامتناع عن السفر إلى البلد المذكور في الوقت الحالي.

وجاء في بيان الخارجية الإسرائيلية بهذا الصدد يوم الجمعة: “بعد تدهور الوضع مع أوكرانيا، توصي وزارة الخارجية المواطنين الإسرائيليين المقيمين في أوكرانيا بإعادة التفكير في البقاء في البلاد وتجنب الاقتراب بأي حال من الأحوال من

وأضاف البيان: “توصي وزارة الخارجية المواطنين الإسرائيليين الذين يخططون للقدوم إلى أوكرانيا بالتفكير في الامتناع عن القيام بذلك في هذا الوقت”.

ودعت وزارة الخارجية والسفارة الإسرائيلية في كييف الإسرائيليين في أوكرانيا للتسجيل على رابط خاص على الإنترنيت.

وقررت الخارجية إجلاء عائلات الدبلوماسيين والموظفين الإسرائيليين في السفارة

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تعليق واحد

  1. كل الدوال تعلن عن اجلاء الدبلومسيين و رعاياهم و هل هد الحكومة ستقوم باجلاء المغاربة و الدبلوماسيين الموجودين في اوكرانيا ام حتى اخر لحظة .

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