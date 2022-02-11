بوريطة يتباحث مع نظيرته الكندية

2022-02-11 / 7:19 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

تباحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الجمعة عبر تقنية الفيديو، مع وزيرة الشؤون الخارجية الكندية، السيدة ميلاني جولي.

وذكر بلاغ للوزارة أن السيد بوريطة ونظيرته جولي أشادا، خلال هذه المباحثات، بالاحتفال هذه السنة بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وكندا سنة 1962، وهو احتفال ستتخلله سلسلة من الفعاليات المشتركة التي تنظم ترصيدا للمبادلات التجارية والبشرية والتعليمية التي تجمع البلدين، ولا سيما بفضل الجالية المغربية الهامة المقيمة بكندا.

وبهذه المناسبة، رحب الطرفان بالعلاقات الثنائية الممتازة، معربين عن رغبتهما في الارتقاء بالتعاون بين البلدين إلى شراكة استراتيجية غنية ومتينة ومفيدة للطرفين من خلال استكشاف الإمكانات التي تتيحها المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، تم الاتفاق على تحديد خارطة الطريق المشتركة خلال هذه السنة التي ستشهد أيضا إطلاق مشاورات سياسية رفيعة المستوى.

وأعرب السيد بوريطة والسيدة جولي، من جهة أخرى، عن ارتياحهما للتنسيق بين البلدين حول القضايا متعددة الأطراف.

وخلص البلاغ إلى أن المباحثات بين الوزيرين همت أيضا قضايا إقليمية ودولية.

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