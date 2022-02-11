مطالب برلمانية بتبسيط صفقات حفر الآبار وجلب الماء لمواجهة الجفاف

هبة بريس _ الرباط

اقترح الفريق النيابي، ضمن سؤال كتابي لحزب “البام ” وجهه البرلماني مولاي هشام المهاجري إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تبسيط مساطر إبرام الصفقات التفاوضية لإنجاز أعمال استعجالية، كحفر الآبار، وجلب الماء، وذلك لمواجهة آثار الجفاف.

وقال إنه نظرا لحالة الاستعجال وتعقيدات المساطر العادية المتعلقة بإبرام الصفقات من قبل الجماعات الترابية وغيرها من الإدارات العمومية لمواجهة آثار الجفاف، فإنه من الضروري تفعيل اللجوء إلى المساطر الاستثنائية لإبرام بعض الصفقات المتعلقة بحفر الآبار وجلب المياه وكذا صفقات توفير الشعير والأعلاف وما شابه ذلك.

وتبعا لذلك، ساءل الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، وزير الفلاحة عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتبسيط مساطر اللجوء إلى المسطرة التفاوضية في إبرام بعض الصفقات ذات الطابع الاستعجالي لمواجهة آثار الجفاف

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