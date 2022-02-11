حكومة السويد تعلق على مزاعم حرمان أطفال مسلمين من رعاية الأبوين

2022-02-11 / 6:19 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

سعت حكومة السويد إلى تفنيد ادعاءات أفادت بأن أجهزة الرعاية الاجتماعية تنتزع أطفالا مسلمين من ذويهم، وأكدت أن هذه الادعاءات زائفة ومضللة وتستهدف إثارة التوتر في المجتمع.

وشددت وزارة الخارجية السويدية في سلسلة من المنشورات على “تويتر” خصصت للرد على ما أطلقت عليها “حملة التضليل”، على أن الأخصائيين الاجتماعيين يحتاجون إلى أمر محكمة لإبعاد أطفال عن آبائهم.

وقالت الوزارة في المنشورات إنه “في حالة حدوث ذلك فإن فرضية العمل تتمثل في أنه سيتم لم شمل الطفل بوالديه وتحت رعاية وإشراف مهنيين مدربين

وأضافت أن “أي قرار تتخذه أجهزة الخدمة الاجتماعية بما يتضمن حالات يتم فيها فصل الطفل مؤقتا عن والديه يضع دائما سلامة ورفاه الطفل في المقام الأول”.

وجرى على مواقع التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة تداول أنباء عن تفريق السلطات السويدية أطفالا مسلمين عن ذويهم.

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‫3 تعليقات

  1. لي ماعجباتوش السويد يهز براهشو ويمشي يربيهوم في دولة قريش حتى يضمن لهم مشروع ارهابي في المستقبل.تيكلوا الغلة ويسبوا الملة علاش غاديين عندهوم ياك هم كفار .امة منافقة ومريضة

  3. يرضونكم بافواههم وما تخفي صدورهم اكبر. كيف يعقل لدولة تتدعي صون الحقوق تخالف الحقيقة الغرب عموما كشف امره الا لفئة مازالت مطئطئة الرأس لاسيادها النهضة الاسلامية علمت الغرب و الشرق

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