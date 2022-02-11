السعيدية.. توقيف مواطن فرنسي من أصول تونسية مبحوث عنه دوليا

هبة بريس - السعيدية

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السعيدية، يوم أمس الخميس، من توقيف مواطن فرنسي من أصول تونسية، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية؛ وذلك لتنفيذ عقوبة قضائية سالبة للحرية صادرة في حقه.

وجرى توقيف المشتبه فيه بعدما أوضحت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة بطلب من السلطات القضائية الفرنسية، لتنفيذ حكم بالسجن لتورطه في ارتكاب عمليات عديدة للسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح في غضون سنة 2017، علاوة على تحريض قاصرين على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي كانت تستهدف المحلات التجارية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم؛ وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الفرنسية بهذا التوقيف، قصد التعجيل بإرسال ملف التسليم.

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