ارتفاع الأسعار و شح الأمطار يدفعان “البام” لطلب عقد اجتماع حكومي طارئ

2022-02-11 / 3:48 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة و المعاصرة اجتماعا تم خلاله تدارس مجموعة من النقاط أبرزها ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة و كذا انحباس الأمطار.

و دعا المكتب السياسي لحزب الجرار الحكومة التي يعتبر البام أحد مكوناتها لعقد اجتماع طارئ قصد اتخاذ إجراءات فورية لدعم الفلاحين و ساكنة العالم القروي، فضلا على التدخل في موضوع ارتفاع الأسعار و المضاربات.

و أكد المكتب السياسي لحزب الجرار في بلاغ له أنه و بعد المناقشة المستفيضة لهذا الموضوع الطارئ، في علاقته كذلك بشكاوى المواطنين مؤخرا من ارتفاع أسعار المواد الطاقية، باليقين التام أن الأمة المغربية بكل مكوناتها، ملكا، حكومة وشعبا، وبما هو معهود فيها من قيم التضامن والتآزر والتعاون والتآخي خلال الأزمات، لقادرة على التخفيف من حدة الصعوبات التي يعانيها اليوم عالمنا القروي، وتحويل هذه الظروف الصعبة إلى ملحمة أخرى من ملحمات صنع الانتصار على الأزمات والامتحانات الصعبة التي عاشتها بلادنا على مر التاريخ.

و طالب المكتب السياسي للبام بعقد اجتماع طارئ للأغلبية الحكومية لمناقشة هذه التطورات واقتراح بشكل جماعي المداخل والحلول الممكنة للتخفيف من حدة الأزمة بالعالم القروي، مع بذل جهود استثنائية مستعجلة لدعم الفلاحين وساكنة العالم القروي جراء هذه التداعيات والصعوبات الطارئة، لاسيما في مواد الأعلاف وفي كل الحاجيات الأساسية والضرورية.

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