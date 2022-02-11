فرح الفاسي لعمر لطفي:” إني عشقتك و اتخدت قراري”

2022-02-11 / 3:20 مساءً
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نجلاء مزيان : هبة بريس

أشعل الثنائي فرح الفاسي و عمر لطفي منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورهما معا و احتفالهما بعيد الحب بعروس الشمال “طنجة”.

و تقاسمت النجمة المغربية صورها و زوجها مع متابعيها بمنصة “انستقرام”، حيث قامت بنشر مجموعة من الصور التي توثق الحدث.

و وجهت فرح الفاسي بهذه المناسبة رسالة رومنسيه لزوجها قائلة :” اني عشقتك و اتخدت قراري، فلمن أقدم يا ترى أعذاري ، لا سلطة في الحب تعلو سلطتي، فالرأي رأيي و الخيار خياري”.

و الجدير بالذكر أنه يعد الظهور الأول للثنائي معا عقب وفاة والد فرح الفاسي، و اختيارها الإبتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي لما يزيد عن شهر.

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‫3 تعليقات

  2. كثير من الناس ودعوا الحشمة و الوقار منذ زمان.
    إتخذوا التسيب و الانحلال لهم عنوان.
    هم يظنون أنهم سبقوا غيرهم إلى العلا و الحق أنهم في خسران.
    أمام الملا حب و ود لكن في الواقع مجرد عدوان.
    يملؤون الأفق بسعادتهم لكن سرعان ما يصبحان صدام.

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