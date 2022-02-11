فرح الفاسي لعمر لطفي:” إني عشقتك و اتخدت قراري”

نجلاء مزيان : هبة بريس

أشعل الثنائي فرح الفاسي و عمر لطفي منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورهما معا و احتفالهما بعيد الحب بعروس الشمال “طنجة”.

و تقاسمت النجمة المغربية صورها و زوجها مع متابعيها بمنصة “انستقرام”، حيث قامت بنشر مجموعة من الصور التي توثق الحدث.

و وجهت فرح الفاسي بهذه المناسبة رسالة رومنسيه لزوجها قائلة :” اني عشقتك و اتخدت قراري، فلمن أقدم يا ترى أعذاري ، لا سلطة في الحب تعلو سلطتي، فالرأي رأيي و الخيار خياري”.

و الجدير بالذكر أنه يعد الظهور الأول للثنائي معا عقب وفاة والد فرح الفاسي، و اختيارها الإبتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي لما يزيد عن شهر.

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