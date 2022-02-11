سلطات البيضاء تهدم أكواخا عشوائية وسط احتجاج لساكنة الهراويين
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أقدمت سلطات الدار البيضاء صبيحة اليوم على هدم عدد من الأكواخ العشوائية بمنطقة الهراويين و هو الأمر الذي قوبل برفض شديد من طرف ساكنة المنطقة.
و حلت مجموعة من الجرافات و الآليات المدعومة بعناصر السلطة المحلية و أفراد من القوة العمومية لمنطقة الهراويين صباح اليوم و تم الشروع في هدم عدد من الأكواخ غير القانونية.
و حاول بعض الساكنة، من المستفيدين من تلك الأكواخ و التي كان بعضهم يستعملها لإيواء الأبقار و الغنم و بعض الحمير، منع السلطات من التقدم في عملية الهدم عبر التهديد و الصراخ، غير أن الحزم كان السمة الطاغية طيلة مراحل الحملة التي شنتها سلطات البيضاء على هاته الأكواخ.
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نحي السلطات على تدخلهم لمنع انتشار الاكواخ