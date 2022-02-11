حكومة بريطانيا تعود إلى الإغلاقات المحلية
الصورة من الارشيف

بريطانيا تسمح للمطعمين بدخول البلاد بدون أي اختبارات

2022-02-11 / 3:08 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أصبح بإمكان المسافرين الذين تلقوا اللقاح دخول بريطانيا دون اجراء أي اختبارات لفيروس كورونا بعد إلغاء الحكومة أحد القيود النهائية المفروضة على مدار العامين الماضيين لمكافحة كورونا.

ولم يعد من يقيمون في بريطانيا أو زائريها ممن تلقوا جرعتين على الأقل من لقاح معتمد ضد فيروس كورونا بحاجة الآن سوى لملء استمارة تحديد موقع الركاب قبل السفر إلى المملكة المتحدة.

بينما ما زال يتعين على من لم يتلقوا اللقاح إجراء الاختبارات قبل الوصول وبعده، لكنهم لم يعودوا بحاجة إلى عزل أنفسهم لحين ظهور نتيجة سلبية للاختبار.

وقال وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، إن “المملكة المتحدة الآن لديها واحدة من أكثر الحدود حرية من حيث إمكانية التدفق في العالم ما يبعث برسالة واضحة مفادها أننا منفتحون على الأعمال”.

ورحبت شركات الطيران وشركات السفر الأخرى بالتغيير، باعتباره طوق نجاة بعد عامين من قيود السفر المشددة.

وقال مطار غيتويك، ثاني أكثر مطارات لندن ازدحاما، إنه يعتزم الشهر المقبل إعادة فتح مبنى الركاب الثاني له، والمغلق منذ يونيو 2020.

وحث الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية البريطانية شون دويل، الدول الأخرى على اتباع “النهج البراغماتي” البريطاني.

لكن بعض العلماء يساورهم القلق من تحركات الحكومة السريعة للغاية.

وألغت حكومة المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون معظم القيود المحلية الشهر الماضي.

ولم يعد وضع الكمامة إلزاميا في معظم الأماكن المغلقة في إنكلترا، كما ألغي شرط إبراز بطاقات تلقي اللقاح لدخول النوادي الليلية والفعاليات واسعة النطاق، وكذلك التوجيه الرسمي بالعمل من المنزل.

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