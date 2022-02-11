إسرائيل: المغرب مهم جدا لنا ونعمل عن كثب مع أمريكا لحل ملف الصحراء

2022-02-11 / 2:58 مساءً
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هبة بريس

شدد السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، توماس نايدز، على أهمية المغرب بالنسبة إلى إسرائيل، مؤكدا أن بلاده تتابع عن قرب تطور النقاش الأمريكي المغربي حول ملف الصحراء.

وقال نايدز إن الخارجية الاسرائيلية تركز بشدة على حل قضية الصحراء وتعمل عن كثب مع المغاربة والكونغرس في هذا الشأن، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وتابع “المغرب كجزء من اتفاقيات إبراهيم مهم جدا بالنسبة لنا، مهم جدًا للإسرائيليين”.

هذا ويشار إلى أن الرئيس السابق، دونالد ترامب، أقر بسيادة المغرب على صحرائه، قبل أكثر من سنة.

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تعليق واحد

  1. اسراءيل وامريكا هم الاشقاء الحقيقيون
    لماذا لم تبادر العديد من الدول العربية الى الاعتراف وتفتح فنصليات بصحراءنا ؟ وما يمنعها ؟

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