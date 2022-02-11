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تاوريرت.. إيقاف شخص متورط في إلحاق خسائر مادية بسيارات

2022-02-11 / 2:32 مساءً
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هبة بريس : وجدة

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تاوريرت، صباح اليوم الجمعة 11 فبراير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة تاوريرت قد توصلت بإشعار حول تورط ثلاثة أشخاص في إلحاق خسائر مادية بعدد من السيارات المستوقفة بالشارع العام بحي السلام، وهو ما استدعى التدخل الفوري لدوريات الشرطة التي تمكنت من فرض النظام العام وتوقيف أحد المشتبه فيهم الذي كان في حالة سكر متقدمة.

وقد تم إيداع المشتبه فيه الموقوف تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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