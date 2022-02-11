استنفار أمني بطنجة بسبب محاولة سطو على ناقلة للأموال

هبة بريس - طنجة

تعرضت شاحنة مصفحة لنقل الأموال، صباح اليوم الجمعة، لمحاولة سطو من طرف مجهولين وذلك بالقرب من منطقة الزياتن بمدينة طنجة.

وحسب مصدر خاص، فالجناة كانوا على متن سيارة خفيفة، واستغلوا لحظة نزول السائق بالقرب من وكالة بنكية للسطو عليها.

وأضاف ذات المصدر، أن اكتشاف الجناة أن ناقلة الأموال فارغة دفعهم للهجوم على سائقها وتعريضه للضرب، لافتا أن الأخير أصيب بجروح نقل على إثرها للمسشفى.

وفور علمها بالواقعة، انتقلت المصالح الأمنية على عجل الى عين المكان، حيث تم فتح تحقيق للكشف على ملابسات الحادث وتوقيف المتورطين.

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