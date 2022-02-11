مراكش.. إيقاف شخصين نصبا على سيدة وسلباها مبلغ 48 مليون بالعنف

2022-02-11 / 1:17 مساءً
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هبة بريس - مراكش

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 11 فبراير الجاري، شخصين يبلغان من العمر 25 و41 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في النصب والاحتيال المقرون بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيهما قد أقدما على إيهام سيدة برغبتهما في بيع مقتنيات أثرية وهمية بحوزتهما، مكونة من قطع نقدية وقناع أثري من معدن الذهب ومخطوطات جلدية تاريخية، حيث عمدا إلى استدراجها إلى منطقة قروية بضواحي مراكش قبل أن يسلباها تحت التهديد بالسلاح الأبيض مبلغ هذه الصفقة الوهمية الذي كان محددا في 48 مليون سنتيم.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما، فيما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزلهما عن حجز القطع النقدية والقناع والكتاب الجلدي المستعملين في تنفيذ عملية النصب والاحتيال.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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