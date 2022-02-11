اسا الزاك.. الاستعداد لشراء أسطول من سيارات إضافية يخالف مذكرة لفتيت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت” هبة بريس ” من مصادرها ، أن المجلس الجماعي لمدينة الزاك، قد قرر في إحدى نقط الدورة الأخيرة شراء اسطول إضافي من السيارات، علما ان الجماعة تتوفر على سيارات تكفي للقيام بمهام الجماعة .

وقد تعالت أصوات من جمعيات ومعها الساكنة تطالب وزارة الداخلية بالتدخل لإيقاف برمجة نقطة شراء سيارات أخرى من ميزانية الجماعة التي من المفروض أن تبرمج في أمور أخرى تعود بالنفع على الساكنة.

فايسبوكيين كذلك دخلوا على خط هذه القضية ، بل تساءلوا عن سبب شراء سيارات أخرى هل من أجل انهاك ما تبقى من الميزانية ، علما أن الاسطول الموجود أصلا يكلف ميزانية مهمة من ” المحروقات ” .

هذه الأزمة تاتي في وقت كانت دعت فيه وزارة الداخلية رؤساء الجماعات الترابية بضرورة ترشيد النفقات بسبب تداعيات أزمة كورونا على ميزانية الدولة .

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