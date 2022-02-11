ظهر في فيديو يسوق سيارته بشكل استعراضي وخطير.. إيقاف شخص بفاس

2022-02-11 / 12:50 مساءً
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هبة بريس - فاس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن فاس، مساء أمس الخميس 11 فبراير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، بعدما ظهر في شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يسوق سيارة بسرعة مفرطة وبطريقة استعراضية معرّضا أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم للخطر.

وكانت مصالح ولاية أمن فاس قد تفاعلت بسرعة كبيرة مع تسجيل فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المشتبه فيه وهو يسوق سيارته بشكل استعراضي وخطير في الشارع العام، معرضا سلامة الأشخاص والممتلكات لخطر داهم، حيث باشرت بشأنه أبحاثا مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وقد تم الاحتفاظ بالسائق الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم إيداع السيارة المستعملة في هذا النوع من السياقة الخطيرة بالمستودع البلدي على ذمة البحث القضائي المتواصل في هذه القضية.

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تعليق واحد

  1. سحب الرخصة ٨و الحل مع هؤلاء المتهورين،الجهلة،السبب هو نقص،التربية الوالدين،لهم، مكاين غير اولظ وأطلق للشارع لاتربية لا ثقافة لا دين لا ملة

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