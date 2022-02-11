تخصيص دعم عن البقر المستورد يثير ضجة بين الفلاحين الصغار والكبار

2022-02-11 / 11:57 صباحًا
2
ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن وزارة الفلاحة تعقد إجتماعات ماراطونية من أجل تمرير مشروع يتعلق بتقديم دعم مالي للفلاحين عن البقر المستورد، وتخصيص مبلغ 10 الاف درهم كدعم لكل بقرة واحدة مستوردة.

لكن ما أثار الضجة وسط الفلاحين، هو أن الوزارة ستمنح جزء كبير من تلك الاموال القادمة من صندوق ميزانية الدولة، بطريقة الأثر الرجعي،عن ثلاث سنوات الماضية، يعني ستقدم الملايير لهؤلاء الكبار، وهو ما اعتبره الفلاحين الصغار ضرر لميزانية الدولة في زمن كوفيد، ولن ينفع المغاربة بشيء، مقترحين على وزارة ” الصديقي ” تخصيص تلك الملايير التي ستجد طريقها لجيوب مستوردين كبار، الى فلاحين ومربي ماشية صغار من أجل الزيادة في عدد الماشية، لأن هؤلاء من يزودون التعاونيات بالحليب في مختلف مناطق المغرب، كما أن هذه الخطة تأتي في صلب توجهات النموذج التنموي الذي أطلقه ملك البلاد.

ويقترح الفلاحين الصغار توزيع ذلك الدعم المتعلق بسنوات خلت ، عليهم بشكل متساوي، من أجل الزيادة في رؤوس الماشية لديهم، كما أنهم يكشفون للوزير أن دعم الاعلاف يستفيذ منه سوى الفلاحين الكبار.

ويرى هؤلاء أن عدول وزارة الفلاحة عن فكرة تخصيص دعم بالاثر الرجعي لثلاث سنوات، وتحويله السنوات القادمة سينفع الفلاحة المغربية خصوصا إنتاج الحليب مع إقتراب شهر رمضان حيت يرتفع إستهلاك الحليب لدى المغاربة .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ” الأرصاد” تكشف عن سبب شح التساقطات المطرية خلال فصل الشتاء

” الأرصاد” تكشف عن سبب شح التساقطات المطرية خلال…

2022-02-11 / 8:41 مساءً
Photo of بعد حادث ” ريان “..لفتيت بالبرلمان لمناقشة البنيات التحتية في مجال الإغاثة وتدبير المخاطر

بعد حادث ” ريان “..لفتيت بالبرلمان لمناقشة البنيات التحتية…

2022-02-11 / 8:13 مساءً
Photo of مقترح قانون لتسقيف الأجور بالإدارات العمومية

مقترح قانون لتسقيف الأجور بالإدارات العمومية

2022-02-11 / 7:28 مساءً
Photo of مطالب برلمانية بتبسيط صفقات حفر الآبار وجلب الماء لمواجهة الجفاف

مطالب برلمانية بتبسيط صفقات حفر الآبار وجلب الماء لمواجهة…

2022-02-11 / 6:52 مساءً
Photo of السعيدية.. توقيف مواطن فرنسي من أصول تونسية مبحوث عنه دوليا

السعيدية.. توقيف مواطن فرنسي من أصول تونسية مبحوث عنه…

2022-02-11 / 5:48 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 5 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 5 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

2022-02-11 / 5:44 مساءً
Photo of إعادة فتح الحدود تنعش السياحة بمراكش الحمراء

إعادة فتح الحدود تنعش السياحة بمراكش الحمراء

2022-02-11 / 5:30 مساءً
Photo of نهاية العطلة المدرسية.. “الأوطوروت” تدعو السائقين الى تنظيم تنقلاتهم

نهاية العطلة المدرسية.. “الأوطوروت” تدعو السائقين الى تنظيم تنقلاتهم

2022-02-11 / 5:19 مساءً
Photo of قبل أن تقع الفأس في الرأس…هل تملك السلطات بسطات سياسة لضبط حفر الآبار؟

قبل أن تقع الفأس في الرأس…هل تملك السلطات بسطات…

2022-02-11 / 4:59 مساءً
Photo of تسجيل 1148 إصابة و20 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 1148 إصابة و20 وفاة جديدة بكورونا

2022-02-11 / 4:31 مساءً

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق