تخصيص دعم عن البقر المستورد يثير ضجة بين الفلاحين الصغار والكبار

2022-02-11 / 11:57 صباحًا
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن وزارة الفلاحة تعقد إجتماعات ماراطونية من أجل تمرير مشروع يتعلق بتقديم دعم مالي للفلاحين عن البقر المستورد، وتخصيص مبلغ 10 الاف درهم كدعم لكل بقرة واحدة مستوردة.

لكن ما أثار الضجة وسط الفلاحين، هو أن الوزارة ستمنح جزء كبير من تلك الاموال القادمة من صندوق ميزانية الدولة، بطريقة الأثر الرجعي،عن ثلاث سنوات الماضية، يعني ستقدم الملايير لهؤلاء الكبار، وهو ما اعتبره الفلاحين الصغار ضرر لميزانية الدولة في زمن كوفيد، ولن ينفع المغاربة بشيء، مقترحين على وزارة ” الصديقي ” تخصيص تلك الملايير التي ستجد طريقها لجيوب مستوردين كبار، الى فلاحين ومربي ماشية صغار من أجل الزيادة في عدد الماشية، لأن هؤلاء من يزودون التعاونيات بالحليب في مختلف مناطق المغرب، كما أن هذه الخطة تأتي في صلب توجهات النموذج التنموي الذي أطلقه ملك البلاد.

ويقترح الفلاحين الصغار توزيع ذلك الدعم المتعلق بسنوات خلت ، عليهم بشكل متساوي، من أجل الزيادة في رؤوس الماشية لديهم، كما أنهم يكشفون للوزير أن دعم الاعلاف يستفيذ منه سوى الفلاحين الكبار.

ويرى هؤلاء أن عدول وزارة الفلاحة عن فكرة تخصيص دعم بالاثر الرجعي لثلاث سنوات، وتحويله السنوات القادمة سينفع الفلاحة المغربية خصوصا إنتاج الحليب مع إقتراب شهر رمضان حيت يرتفع إستهلاك الحليب لدى المغاربة .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مراكش.. إيقاف شخصين نصبا على سيدة وسلباها مبلغ 48 مليون بالعنف

مراكش.. إيقاف شخصين نصبا على سيدة وسلباها مبلغ 48…

2022-02-11 / 1:17 مساءً
Photo of اسا الزاك.. الاستعداد لشراء أسطول من سيارات إضافية يخالف مذكرة لفتيت

اسا الزاك.. الاستعداد لشراء أسطول من سيارات إضافية يخالف…

2022-02-11 / 1:03 مساءً
Photo of ظهر في فيديو يسوق سيارته بشكل استعراضي وخطير.. إيقاف شخص بفاس

ظهر في فيديو يسوق سيارته بشكل استعراضي وخطير.. إيقاف…

2022-02-11 / 12:50 مساءً
Photo of أمن البيضاء يحجز أزيد من 4 كلغ من الكوكايين ويوقف شخصين

أمن البيضاء يحجز أزيد من 4 كلغ من الكوكايين…

2022-02-11 / 12:09 مساءً
Photo of الحياة تعود لمطار محمد الخامس وسط إقبال كبير للجالية و السياح

الحياة تعود لمطار محمد الخامس وسط إقبال كبير للجالية…

2022-02-11 / 11:30 صباحًا
Photo of مغاربة يطالبون السلطات بفتح مراحيض المساجد

مغاربة يطالبون السلطات بفتح مراحيض المساجد

2022-02-11 / 11:10 صباحًا
Photo of لتجاوز أزمة انحباس المطر.. البام يدعو منتخبيه لدعم مشاريع العالم القروي

لتجاوز أزمة انحباس المطر.. البام يدعو منتخبيه لدعم مشاريع…

2022-02-11 / 10:36 صباحًا
Photo of ظهر في فيديو يسرق سيدة بالعنف.. إيقاف شخص بطنجة

ظهر في فيديو يسرق سيدة بالعنف.. إيقاف شخص بطنجة

2022-02-11 / 9:45 صباحًا
Photo of إعطاء الإنطلاقة الرسمية لجائزة “القدس الشريف” للتميز الصحفي

إعطاء الإنطلاقة الرسمية لجائزة “القدس الشريف” للتميز الصحفي

2022-02-11 / 8:55 صباحًا
Photo of طقس الجمعة.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

طقس الجمعة.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2022-02-11 / 7:00 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق