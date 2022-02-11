تخصيص دعم عن البقر المستورد يثير ضجة بين الفلاحين الصغار والكبار

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن وزارة الفلاحة تعقد إجتماعات ماراطونية من أجل تمرير مشروع يتعلق بتقديم دعم مالي للفلاحين عن البقر المستورد، وتخصيص مبلغ 10 الاف درهم كدعم لكل بقرة واحدة مستوردة.

لكن ما أثار الضجة وسط الفلاحين، هو أن الوزارة ستمنح جزء كبير من تلك الاموال القادمة من صندوق ميزانية الدولة، بطريقة الأثر الرجعي،عن ثلاث سنوات الماضية، يعني ستقدم الملايير لهؤلاء الكبار، وهو ما اعتبره الفلاحين الصغار ضرر لميزانية الدولة في زمن كوفيد، ولن ينفع المغاربة بشيء، مقترحين على وزارة ” الصديقي ” تخصيص تلك الملايير التي ستجد طريقها لجيوب مستوردين كبار، الى فلاحين ومربي ماشية صغار من أجل الزيادة في عدد الماشية، لأن هؤلاء من يزودون التعاونيات بالحليب في مختلف مناطق المغرب، كما أن هذه الخطة تأتي في صلب توجهات النموذج التنموي الذي أطلقه ملك البلاد.

ويقترح الفلاحين الصغار توزيع ذلك الدعم المتعلق بسنوات خلت ، عليهم بشكل متساوي، من أجل الزيادة في رؤوس الماشية لديهم، كما أنهم يكشفون للوزير أن دعم الاعلاف يستفيذ منه سوى الفلاحين الكبار.

ويرى هؤلاء أن عدول وزارة الفلاحة عن فكرة تخصيص دعم بالاثر الرجعي لثلاث سنوات، وتحويله السنوات القادمة سينفع الفلاحة المغربية خصوصا إنتاج الحليب مع إقتراب شهر رمضان حيت يرتفع إستهلاك الحليب لدى المغاربة .

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