تكثيف سبل التنسيق البرلماني.. محور مباحثات بين العلمي ورئيسة البرلمان الأوروبي

هبة بريس

أجرى راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، مؤخرا، محادثة هاتفية مع روبيرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، همت بالأساس تعزيز الحوار والمشاورات بين المؤسستين البرلمانيتين، والشراكة المغربية الأوروبية.

وخلال محادثتهما الهاتفية، شدد كل من رئيسي مجلس النواب والبرلمان الأوربي على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، واستعرضا مختلف القضايا ذات الاهتمام البرلماني المشترك وسبل تكثيف التنسيق على هذا المستوى، وعلى وجه الخصوص ما يهم سياسة الجوار الأوروبية، والتحديات المشتركة المتعلقة بقضايا الهجرة والتغيرات المناخية والطاقات المتجددة والتنمية البشرية والأمن ومكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والتجاري، ومن الناحية الجيوسياسية، البعد المتوسطي والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وأفريقيا، وذلك في إطار الأهمية القصوى التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، للقارة الأفريقية.

كما تدارس الرئيسان تنشيط عمل اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تعتبر ألية حقيقية للحوار السياسي المتواصل، وتوحيد جهود المؤسستين البرلمانيتين في إطار تنظيم المنتدى البرلماني القادم بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، وفق التوجهات الملكية السامية.

من ناحية أخرى، ومن أجل مواجهة التحديات بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، أكد الرئيسان والعضوان في مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، على أهمية إعطاء المزيد من الديناميكية لعمل الجمعية والتي تتطلب التنسيق المستمر وجهودا متضافرة لمعالجتها.

وخلال هذه المحادثة الهاتفية، أكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، لروبيرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، أنه سيقدم خلال زيارته القادمة للبرلمان الأوروبي، أولويات الرئاسة المغربية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ، وتقدم إعداد وتفعيل اتفاقية تمويل التوأمة البرلمانية بين مجلس نواب بالمملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.

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