مغاربة يطالبون السلطات بفتح مراحيض المساجد
هبة بريس - الرباط
طالب عدد من المواطنين السلطات بفتح مراحيض المساجد بمختلف مدن ومناطق المملكة.
وأكد عدد من المواطنين في تصريحات ل”هبة بريس”، أن استمرار إغلاق مراحيض المساجد لأزيد من عامين، آثار استيائهم، لافتين أن القرار يحرم غالبيتهم من أداء الصلوات بالمساجد.
وأضاف ذات المصرحين، أنه في الوقت الذي سمحت السلطات بفتح الحمامات الشعبية والتركية والمراحيض العمومية، استمرت في تمديد قرار إغلاق مراحيض المساجد.
ودعا المواطنون الجهات المعنية بالتدخل وتعليق قرار إغلاق هذا المرفق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وارتفاع عداد الملقحين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.
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المجموع 4 آراء
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27 تعليقات
من الأفضل ألا تفتح لأن المشكل الكبير في نظافتها وهذا عيب لهذا في نظري تغلق لدينا شعب غير واعي.. زائد على ذالك اسراف الماء.ان المبدرين كانوا إخوان الشياطين..
اللهم اسقينا الغيث برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك ورضاك عنا لهذا يجب عدم فتحها لهذه الظرفية الراهنة لقلة تساقط الأمطار..
أنا اتفق مع وزارة الشؤون الإسلامية باغلاق مراحيض المساجد وذالك في عدم التبدير في الماء قرار صائب جدآ…
أظن لا علاقة إغلاق المراحيض المساجد بكوفيد 19 كورونا أصلا قبل الكوفيد كانت النظافة موجودة .. الصابون والماء ..لهذا يجب بفتحها على الفور. ولاداعي أن تربط هذآ بهذا والفاهم يفهم….
من الافضل ان نتوضى في منازلنا هذا أحسن بكثير لنا .. أولا من أجل حمايتنا من هذآ الفيروس كوفيد 19 كورونا.
يجب على الاوقات الشؤون الإسلامية بإعادة النظر في هذا القرار الذي اتخذته في إغلاق مراحيض المساجد .. قرار عشوائي في حق المواطن المغربي وبالاخص المسنين..
أنتم تنظرون ان المواطن هو السبب في تبدير الماء ولن تنظروا إلى الواقع للمبدرين الحقيقين الذين يبدرون الماء في غسل السيارات وكذا الحمامات وذو النفوذ البورجوازية وووووووو وغيرها وتأنون الآن باغلاق المراحيض المساجد هذآ مبر غير معقول..