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مغاربة يطالبون السلطات بفتح مراحيض المساجد

2022-02-11 / 11:10 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

طالب عدد من المواطنين السلطات بفتح مراحيض المساجد بمختلف مدن ومناطق المملكة.

وأكد عدد من المواطنين في تصريحات ل”هبة بريس”، أن استمرار إغلاق مراحيض المساجد لأزيد من عامين، آثار استيائهم، لافتين أن القرار يحرم غالبيتهم من أداء الصلوات بالمساجد.

وأضاف ذات المصرحين، أنه في الوقت الذي سمحت السلطات بفتح الحمامات الشعبية والتركية والمراحيض العمومية، استمرت في تمديد قرار إغلاق مراحيض المساجد.

ودعا المواطنون الجهات المعنية بالتدخل وتعليق قرار إغلاق هذا المرفق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وارتفاع عداد الملقحين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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‫27 تعليقات

  1. مع الجفاف الذي تعرفه البلاد و النقص الحاد في الموارد المائية … اعتقد انه من الافضل الا تفتح مراحيض المساجد نظرا للاسراف الكبير للمياه الذي تعرفه المساجد .. على الاقل حتى يرحمنا الله بالغيث …. و الله قد رفع عنا الحرج في غياب الماء … اذ يمكن لنا التيمم في حضور الصلاة الى المسجد ان كان بعيدا عن البيت

  3. كيف يعقل ان مراحيض العمومية والحمامات وغيرها تفتح إلا مراحيض المساجد تغلق ونحن مقبلين على اقتراب شهر رمضان المبارك وصلاة التراويح…

  5. من أجل الاحفاظ على نظافة مراحيض المساجد يجب على المواطنين ان يكونوا واعين باحترام اللوازم الإحترازية والوقائية من أجل حمايتهم الصحية.

  6. أكبر غلط مراحيض المساجد تغلق؛. يجب مراعاة حالة المسنين لايمكن اغلاقها ممنوع كليا يجب على الشؤون الإسلامية بدرس هذآ الموضوع الحساس بدقة بالغة…

  8. يجب التدخل الفوري من طرف الشؤون الوزارةالإسلامية من أجل الحد من هذه المهزلة … كيف يعقل ان مراحيض العمومية مفتوحة ؛ ومراحيض المساجد تغلق …

  11. قــرار إغـلاق مـراحيض المسـاجـد جـاء عشـوائيـا مـن طـرف وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسلاميـة ، والمـراحيض مـصدر وأمـاكـن النظـافة بالمسـاجـد ، لا علاقـة لهـا بالـوبـاء . إلا أن غالبيــة المسـاجـد ولـو أنهـا مشيـدة ومبنيـة مـن طـرف المحسنيـن والمواطنيـن أصبـحت تابـعة للأوقـاف والشؤون الاسـلامية التـي تـريـد أن تـقتصـد أو تبـخـل عـن أداء واجبـات استهـلاك المــاء فـي هـذه المســـاجد.
    عليهـم أن يتـقـوا الله فـي أنفســهم ويـحـاسبوهـا قبـل أن يحـاسبوا ، وحسبنـا الله ونـعـم الوكيــل…

  12. ما علاقة إغلاق المراحض بالصلاة داخل المساجد.اغلببة الناس التي تستعمل هذا المرافق هم التجار المتواجدين في محيط المساجد وكذا الباعة المتحولون.

  15. تعرف جل مراحيض المساجد بالاغلاق منذ بداية الجائحة كوفيد 19 كورونا ليومنا هذآ وللاسف الشديد هذآ غير منطقي دولة إسلامية يقع فيها..يجب بفتحها على الفور..

  16. ليست المراحيض وحدها التي يجب فتحها بل إن المساجد هي ايضا صارت مغلقة طول اليوم ولا تفتح إلا لدقائق معدودة ثم يسرعون في إغلاقها..كانوا يتذرعون ب أن بقاءها مفتوحة سيعرضها للسرقة هذا كان زمان أما اليوم فيمكن تثبيت كاميرات في المسجد و يمكن تكليف حراس سيكوريتي لحراسة المساجد فكيف تغلق بيوت الله ونحن نرجو من الله كل يوم أن يرحمنا وينزل الغيث.

  20. ربما التبدير في الماء على علم نحن اكثر تبدير لهذه النعمة العظيمة التي وهبها الله لنا .. فهذا ما جعل إغلاق المساجد.. قرار صائب…

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