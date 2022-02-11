مغاربة يطالبون السلطات بفتح مراحيض المساجد

هبة بريس - الرباط

طالب عدد من المواطنين السلطات بفتح مراحيض المساجد بمختلف مدن ومناطق المملكة.

وأكد عدد من المواطنين في تصريحات ل”هبة بريس”، أن استمرار إغلاق مراحيض المساجد لأزيد من عامين، آثار استيائهم، لافتين أن القرار يحرم غالبيتهم من أداء الصلوات بالمساجد.

وأضاف ذات المصرحين، أنه في الوقت الذي سمحت السلطات بفتح الحمامات الشعبية والتركية والمراحيض العمومية، استمرت في تمديد قرار إغلاق مراحيض المساجد.

ودعا المواطنون الجهات المعنية بالتدخل وتعليق قرار إغلاق هذا المرفق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وارتفاع عداد الملقحين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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