صورة تعبيرية

مغاربة يطالبون السلطات بفتح مراحيض المساجد

2022-02-11 / 11:10 صباحًا
0
هبة بريس - الرباط

طالب عدد من المواطنين السلطات بفتح مراحيض المساجد بمختلف مدن ومناطق المملكة.

وأكد عدد من المواطنين في تصريحات ل”هبة بريس”، أن استمرار إغلاق مراحيض المساجد لأزيد من عامين، آثار استيائهم، لافتين أن القرار يحرم غالبيتهم من أداء الصلوات بالمساجد.

وأضاف ذات المصرحين، أنه في الوقت الذي سمحت السلطات بفتح الحمامات الشعبية والتركية والمراحيض العمومية، استمرت في تمديد قرار إغلاق مراحيض المساجد.

ودعا المواطنون الجهات المعنية بالتدخل وتعليق قرار إغلاق هذا المرفق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وارتفاع عداد الملقحين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لتجاوز أزمة انحباس المطر.. البام يدعو منتخبيه لدعم مشاريع العالم القروي

لتجاوز أزمة انحباس المطر.. البام يدعو منتخبيه لدعم مشاريع…

2022-02-11 / 10:36 صباحًا
Photo of ظهر في فيديو يسرق سيدة بالعنف.. إيقاف شخص بطنجة

ظهر في فيديو يسرق سيدة بالعنف.. إيقاف شخص بطنجة

2022-02-11 / 9:45 صباحًا
Photo of إعطاء الإنطلاقة الرسمية لجائزة “القدس الشريف” للتميز الصحفي

إعطاء الإنطلاقة الرسمية لجائزة “القدس الشريف” للتميز الصحفي

2022-02-11 / 8:55 صباحًا
Photo of طقس الجمعة.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

طقس الجمعة.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2022-02-11 / 7:00 صباحًا
Photo of ” السنبلة” يدعو الحكومة لتعديل قانون المالية لمواجهة الجفاف

” السنبلة” يدعو الحكومة لتعديل قانون المالية لمواجهة الجفاف

2022-02-10 / 9:43 مساءً
Photo of “الاشتراكي الموحد” بفاس يستنكر استفراد رئيس الجماعة بالقرارات

“الاشتراكي الموحد” بفاس يستنكر استفراد رئيس الجماعة بالقرارات

2022-02-10 / 9:24 مساءً
Photo of فلاحون صغار ببنسليمان يشتكون شطط ” عون سلطة ” في عملية إحصاء الأبار

فلاحون صغار ببنسليمان يشتكون شطط ” عون سلطة ”…

2022-02-10 / 8:18 مساءً
Photo of “أسر” بسيدي سليمان تتهم مسؤول جماعي بمحاولة تشريدهم

“أسر” بسيدي سليمان تتهم مسؤول جماعي بمحاولة تشريدهم

2022-02-10 / 8:08 مساءً
Photo of طنجة ..توقيف سارق حقيبة يدوية باستعمال العنف

طنجة ..توقيف سارق حقيبة يدوية باستعمال العنف

2022-02-10 / 7:54 مساءً
Photo of مارتيل ..الأمن يوقف “راقي” استغل ضحاياه جنسيا

مارتيل ..الأمن يوقف “راقي” استغل ضحاياه جنسيا

2022-02-10 / 7:30 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق