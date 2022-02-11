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لتجاوز أزمة انحباس المطر.. البام يدعو منتخبيه لدعم مشاريع العالم القروي

2022-02-11 / 10:36 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة و المعاصرة كافة منتخبيه لدعم المشاريع الموجهة للعالم القروي لتجاوز الأزمة الخانقة التي أرخت بظلالها على الفلاحين بسبب انحباس المطر.

هاته الدعوة جاءت من خلال اجتماع عقده المكتب السياسي لحزب البام مساء يوم أمس عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد و ترأسه الأمين العام عبد اللطيف وهبي.

و يأتي هذا الاجتماع وفق بلاغ للحزب استشعارا منه بمختلف التحديات والصعوبات التي تعيشها ساكنة العالم القروي نتيجة التأخر الملحوظ في التساقطات المطرية.

ودعا المكتب السياسي لحزب الجرار منتخبيه من رؤساء الجهات ورؤساء المجالس الإقليمية والجماعات الترابية إلى تعزيز ودعم المشاريع الموجهة للعالم القروي والانكباب الفوري على معالجة بعض الصعوبات الراهنة كإشكالية النقص في الماء.

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