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بنك المغرب

بنك المغرب و “سي دي جي” يساهمان في إطلاق شركات التكنولوجيا المالية

2022-02-11 / 10:25 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

اتفق بنك المغرب و صندوق الإيداع و التدبير على دعم الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية عير توقيعهما لاتفاق سيسمح بتطوير و إحداث شركات في هذا المجال.

و وقع هاته الاتفاقية كل من بنك المغرب ممثلا بالوالي عبد اللطيف الجواهري من جهة، وصندوق الإيداع والتدبير للاستثمار فرع الاستثمار التابع لمجموعة “سي دي جي” من خلال رئيس مجلس الإدارة من جهة ثانية.

و تروم هاته الاتفاقية إلى النهوض بالتكنولوجيا المالية في المغرب عبر دعم مجال إنشاء وإطلاق شركات في مجال التكنولوجيا المالية و تمويل حاملي مشاريع إحداث المقاولات الناشئة و دعم الإجراءات التعاقدية بين هاته المقاولات والأبناك المغربية.

و تقرر من خلال اتفاقية الشراكة الموقعة أن يدعم و يواكب و يوجه و يستثمر صندوق الإيداع والتدبير في المقاولات الناشئة المدعومة الحاملة لمشاريع التكنولوجيا الرقمية.

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