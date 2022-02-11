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ظهر في فيديو يسرق سيدة بالعنف.. إيقاف شخص بطنجة

2022-02-11 / 9:45 صباحًا
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هبة بريس - طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف.

وكان المشتبه فيه قد أقدم صباح يوم الأحد المنصرم على تعريض سيدة لسرقة حقيبتها اليدوية باستعمال العنف بالمدينة العتيقة بطنجة، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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تعليق واحد

  1. والتلميذ الذي ظهر في فيديو منشور في مواقع التواصل الاجتماعي تعرض لسرقة هاتفه الثمين بمكناس منذ شهرين لماذا لم يتم حتى الان اعتقال اللص او تحديد مكان الهاتف الذكي رغم وجود الاماي عند الشرطة القضائية والهاتف مشغل حسب شركة الابل !!!!!!

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