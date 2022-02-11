الخارجية الأمريكية تطلب من رعاياها مغادرة أوكرانيا على الفور

2022-02-11 / 8:00 صباحًا
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هبة بريس _ وكالات

حثت الولايات المتحدة الأمريكية، في ساعة متأخرة اليوم الخميس، رعاياها في أوكرانيا على المغادرة على الفور، بسبب “التهديدات المتزايدة بعمل عسكري روسي” ضد أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تحذير، “لا تسافروا إلى أوكرانيا بسبب التهديدات المتزايدة للعمل العسكري الروسي وكوفيد-19، يجب أن يغادر أولئك الموجودون في أوكرانيا الآن عبر وسائل تجارية أو خاصة”.

ورفضت روسيا أكثر من مرة الاتهامات الغربية بشأن التحضيرات “لهجوم عسكري” على أوكرانيا، واعتبرت تلك الاتهامات ذريعة لنشر البنية التحتية العسكرية للناتو قرب الحدود الروسية.

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