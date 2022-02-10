الصحة العالمية: إفريقيا ستتمكن من السيطرة على الجائحة هذا العام
أفاد تقرير لمنظمة الصحة العالمية، صدر اليوم الخميس، في جنيف، أن القارة إفريقيا ستتمكن من السيطرة على جائحة كوفيد-19 هذا العام، إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
وقالت الدكتورة ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لإفريقيا بمنظمة الصحة، إن القارة أصبحت أكثر ذكاء وأفضل في الاستجابة لكل طفرة من طفرات الفيروس.
وأشارت المنظمة – في تقريرها – إلى أنه بعد عامين من اكتشاف إفريقيا لأول حالة إصابة في 14 فبراير 2020 شهدت القارة 4 موجات من الوباء لكل منها قمم أعلى أو إجمالي عدد حالات أكثر من سابقتها، موضحة أن الدافع وراء الارتفاعات المفاجئة كان في الغالب المتحورات الجديدة من فيروس “كورونا”، التي كانت شديدة الانتشار وإن لم تكن بالضرورة أكثر فتكا من الموجات السابقة.
وأكدت المنظمة أن كل موجة لاحقة شهدت استجابة أكثر فاعلية من السابقة بنسبة 23 في المائة في المتوسط عن الموجة السابقة؛ إذ بينما استمرت الموجة الأولى حوالي 29 أسبوعا، فإن الموجة الرابعة انتهت في ستة أسابيع أو حوالي خُمس الوقت.
وأوضح التقرير أن معدل الوفيات في إفريقيا خلال الموجة الأولى للوباء كان مرتفعا؛ إذ بلغ نحو 2.5 في المائة، ثم ارتفع هذا الرقم إلى 2.7 في المائة خلال الموجة الثانية التي انتشر فيها متحور بيتا، وذلك قبل أن تتراجع النسبة خلال الموجة الثالثة التي ساد فيها متحور دلتا إلى 2.4 في المائة، بينما كان المعدل خلال الموجة الرابعة الأخيرة منخفضا وبلغ 0.8 في المائة فقط، وهو ما يمثل المرة الأولى التي لا تؤدي فيها موجة في الإصابات إلى زيادة متناسبة في حالات الاستشفاء والوفيات.
وأشار التقرير إلى أنه منذ ظهور الوباء تحسنت قدرة القارة على تدبير حالات الإصابة بالفيروس تدريجيا وذلك مع زيادة العاملين في القطاع الصحي وإمدادات الأكسجين والوسائل الطبية الأخرى، كما زاد عدد أسرة وحدة العناية المركزة في جميع أنحاء القارة من 8 لكل مليون شخص في عام 2020 إلى 20 اليوم، كما زاد عدد محطات إنتاج الأكسجين بنسبة تصل إلى حوالي 60 في المائة وانخفضت التكلفة بنسبة 40 في المائة.
وتابع التقرير أنه على الرغم من هذه التحسينات، فان توافر الأكسجين لا يزال يمثل مصدر قلق، خاصة وأن الغالبية العظمى من المرضى الذين يحتاجون الى الأكسجين كجزء من خطة العلاج السريري الخاصة بهم غير قادرين على الوصول إليه.
وعلى صعيد لقاحات كورونا، أكد التقرير أن قارة إفريقيا تلقت – حتى الآن – حوالي 672 مليون جرعة.
19 تعليقات
الحمدلله ان منحنى منخفظ مقارنة مع الدول الأوربية وهذا راجع إلى الجرعات الثلاثة..
الأهم من ذلك هو محاربة الفساد في المبيعات والتسويق في اللقاحات وعدم فرض السيطرة السياسية و ووووووووووو
اعتقد خلال الموجة الثالثة الكثير أصيبوا بالمتحور الجديد اوميكرون حيث كانت المضاعفات متفاوية الخطورة؛. كما أنه عرف انتشارا سريعا بين البشر…اللهم ارفع عنا هذآ المتحور الجديد اوميكرون واشفي مرضانا وارحم موتانا يآرب ولطفك بنا يآرب وسترك إنك سميع مجيب الدعاء يآرب…
المناعة المكتسبة الحقيقية في القارة الإفريقية هو الفقر والهشاشة والمجاعة والبطالة والفساد المالي وووووو وووووو إذا كانت لديكم جرعة تعزز معيشة المواطن البسيط سنتلقاها لكي نكتسب مناعة الأغنياء.هههههههههه.
ماكفايا سيناريوهات كاذبة وتمثيليات على الناس لقد سئمنا من تلاعبكم وتخويفكم لنا لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
نريد الرجوع الى الحياة الطبيعية كما كنا في السابق لقد تحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة بسبكم تدهورت حالتنا النفسية والاجتماعية والاقتصادية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
المشكل أننا تلقينا الجرعات الثلاثة واصيبنا بكوفيد 19 كورونا هههههههه إنه أمر معقد وغامض..
نتمنى ان تكون هذه آخر سنة نسمع فيها اخبار كوفيد 19 كورونا .. اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس كوفيد 19 كورونا واشفي مرضانا وارحم موتانا يآرب ولطفك بنا يآرب..
لاندري هل هي أرقام وهمية تخويفية تريدون ان نتلقى الجرعة الثالتة هههههههههههه أم هي بالفعل صحيحة…
الحمد المغرب خلال هذه اليومين بدأ المنحنى ينخفظ.. وهذا رجع أن المغرب بدا يستيقظ من خطورة الوضع الراهن.
يقال أن دور الجرعة الثالتة أفضل بكثير من الجرعات الأخرى…هل هذا صحيح أم مجرد إشاعة فقط ومسرحية يقوم بها العالم من أجل مصلحتهم التجارية لمبيعات اللقاحات والمبالغة فيها.
نريد الإصلاح والتغيير في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً بسبب الجائحة كوفيد 19 كورونا…
نتمنى من الصحة العالمية أن تسيطر على الوضع بصفة نهائية ونرجع إلى الحياة الطبيعية بدون متحورات وانتهاء كوفيد 19 كورونا هههههههه…
نحن ضد التلقيح الاجباري وضد جواز التلقيح انتهت كورونا ما كفايا لعب بنفسيتنا لقد سئمنا من تلاعبكم واكاذيبكم معنا سيناريوهات كاذبة لم تنتهي بعد لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم..
منذ سنتين ضاعت منا بسبب الجائحة كوفيد 19 كورونا وليس هناك تعويضات التي تضرر منها الإقتصاد الوطني المغربي؛ وكل هذآ راجع إلى قرارات سياسية تسيطر على العالم بأكمله…
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا أرحم الراحمين واسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك ورضاك عنا يآرب ولطفك بنا وارفع عنا هذآ الفيروس كوفيد 19 كورونا الذي حطم العالم ولا قوة لنا ولا حولة إلا بك يآرب فنجينا منهم فاستجب دعائنا في هذآ اليوم المبارك من يوم الجمعة يآرب إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.
إذا أراد الشخص ان ينجى من هذآ المتحور الجديد اوميكرون هو أن يتبع الخطوات التالية: مسافة الأمان الكمامة التعقيم ويكون بهذه الطريقة قام بحماية نفسه أولا وحماية عائلته ثانيا وحماية المجتمع المحيط به بصفة عامة..
لو تابعنا في أول ظهور كوفيد 19 كورونا من البداية الاحترازات لازمة والوقائية لوصلنا الى هذه الكارثة الكبرى وكانت النتيجة السلبية بفقداننا اغلى ماعندنا.. ولكن كوفيد 19 كورونا اعطتنا درسا في الحياة ونتمنى تطبيقه….
لقد قاسينا ما فيه الكفاية سنتين والآن تقولون انكم ستسيطرون عليها …ما هذآ التناقد والبروطوكول السياسي ولعبة تلعبون بها كما تشاؤونا علينا نحن نريد التغيير والاصلاح وليس التفاهات وكلام فارغ لامحل له من الوجود حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.