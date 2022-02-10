(FILES) This file photo taken on August 31, 2021 shows the entrance of Saudi Arabia's Abha airport in the popular mountain resort of Abha in the southwest of the country. - Twelve people were injured by falling debris after the Saudi military blew up a drone targeting the airport close to the Yemen border, officials said on February 10, 2022. Fragments fell on the airport after the attack on Abha International Airport, which has previously been targeted in similar attacks by Yemen's Huthi rebels. (Photo by Fayez Nureldine / AFP)

بعد هجوم أبها.. واشنطن: سنعمل مع شركائنا لمحاسبة الحوثيين

2022-02-10 / 11:08 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

نددت الولايات المتحدة، الخميس، بالهجوم الحوثي الأخير على مدينة أبها السعودية.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جايك سوليفان، في بيان إن “الولايات المتحدة تستنكر بشدة هجوم اليوم على أبها في السعودية والذي أدى إلى إصابة 12 شخصا على الأقل من المدنيين الأبرياء”.

وأضاف أن “الحوثيين تبنوا مسؤولية هذا الهجوم، وسوف نعمل مع شركائنا السعوديين والدوليين على محاسبتهم”.

وأعاد سوليفان تأكيد موقف الرئيس الأميركي، جو بايدن، في مكالمة مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، وقال: “كما قال الرئيس لجلالة الملك سلمان أمس، فنحن ملتزمون لدعم السعودية في دفاعها عن شعبها وأراضيها من هذه الهجمات”.

وأنهى سوليفان بيانه بالقول إن “أميركا ستدعم أصدقائنا في المنطقة”.

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