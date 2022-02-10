بعد هجوم أبها.. واشنطن: سنعمل مع شركائنا لمحاسبة الحوثيين

هبة بريس _ وكالات

نددت الولايات المتحدة، الخميس، بالهجوم الحوثي الأخير على مدينة أبها السعودية.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جايك سوليفان، في بيان إن “الولايات المتحدة تستنكر بشدة هجوم اليوم على أبها في السعودية والذي أدى إلى إصابة 12 شخصا على الأقل من المدنيين الأبرياء”.

وأضاف أن “الحوثيين تبنوا مسؤولية هذا الهجوم، وسوف نعمل مع شركائنا السعوديين والدوليين على محاسبتهم”.

وأعاد سوليفان تأكيد موقف الرئيس الأميركي، جو بايدن، في مكالمة مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، وقال: “كما قال الرئيس لجلالة الملك سلمان أمس، فنحن ملتزمون لدعم السعودية في دفاعها عن شعبها وأراضيها من هذه الهجمات”.

وأنهى سوليفان بيانه بالقول إن “أميركا ستدعم أصدقائنا في المنطقة”.

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