طقس الجمعة.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، مرور سحب مصحوبة بأمطار ضعيفة أو بقطرات مطرية متفرقة ومحلية بكل من الريف، والأطلسين الكبير والمتوسط، والجنوب الشرقي وبالسهول الشمالية والوسطى للبلاد، مع سقوط بعض الثلوج بقمم الأطلس الكبير.

وستتشكل كتل ضبابية، خلال الصباح والليل، فوق سهول المحيط الأطلسي، بالواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة شرقية بأقصى الجنوب، بالسهول الوسطى بمنطقة طنجة، وستكون ضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق، مع تناثر حبات رملية محلية بأقصى الجنوب.

وسيكون الطقس باردا نسبيا ليلا وصباحا بكل من مرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية مع تكون جليد محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 2 و 04 درجات بمرتفعات الأطلس، ومابين 02 و 08 درجات بالمنطقة الشرقية، والريف وبالجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 05 و 10 درجات بهضاب الفوسفاط ووالماس وبالسايس، وما بين 14 و 20 درجة بالسواحل الوسطى، وبسوس وبالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و 15 درجة بباقي ربوع المملكة.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار، انخفاضا ملموسا شمال ووسط البلاد.

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