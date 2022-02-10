فلاحون صغار ببنسليمان يشتكون شطط ” عون سلطة ” في عملية إحصاء الأبار

ع اللطيف بركة : هبة بريس

انتقد عدد من الفلاحين الصغار بإقليم بنسيلمان ، تصرفات وشطط مورست عليهم صادرة عن ” عون سلطة ‘” ‎في وقت لا يزال المغاربة في حالة حداد على رحيل الطفل ريان بإقليم شفشاون جراء سقوطه في بئر مهجور.

وقال هؤلاء في اتصالات ل ” هبة بريس” أن صبرهم قد نفذ من تصرفات غير مسؤولة من ” المقدم ” مستغلا عملية إحصاء الابار ، من أجل ممارسة الترهيب، كما اشار هؤلاء أن هناك تصرفات صادرة من المشتكى به تحتاج من مسؤولي الداخلية بالاقليم البحث فيها .

وأضاف بعض الفلاحين الصغار في اتصالهم بالجريدة، والمنتمين لمناطق ‎عين تيزغة و البسابس بابن سليمان، انهم باتوا يتعرضون لتصرفات غير أخلاقية وتمييز في الحملة الوطنية لردم الآبار غير المرخصة المستعملة والمهجورة حفاظا على السلامة العامة بعد الحادث المأساوي للطفل ريان.

مصادر متطابقة من المنطقة، أشارت أن عون السلطة يسابق الزمن من أجل عدم افتضاح عملية غض الطرف عن أبار بالمنطقة لمحضوضين حفرت في الظلام .

عون السلطة المشتكى به ، سبق توقيفه ‎ من طرف عامل بنسليمان “اليازيدي “حسب مصادر محلية، بسبب تقارير ضده بتشجيع البناء العشوائي بالمنطقة، وغض الطرف عن المخالفات.

فهل يتدخل العامل لوقف هذا الشطط ضد البسطاء والفلاحين الصغار، أم أن يد العون أطول وسيواصل “غزواته” دون حسيب أو رقيب

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