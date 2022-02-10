“أسر” بسيدي سليمان تتهم مسؤول جماعي بمحاولة تشريدهم

هبة بريس _ سيدي سليمان

اتهم محتجون بمنطقة زهانة بإقليم بن سليمان، نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي سليمان بمحاولة السطو وإفراغهم من بيوتهم المتواجدة على مساحة تقدر بعشرة هكتارات، بعد “حكم قضائي” قضى بإفراغهم من منازلهم التي تسكنها العديد من الأسرة منذسنوات طويلة .

ونفذت الساكنة المعنية والمهددة بالإفراغ اليوم وقفة احتجاجية، طالبت من خلالها بوقف أوامر الإفراغ الناتجة عن حكم قضائي مشوب بالتدليس حسبها، ومنددة بمحاولة السطو على أراضيها من طرف نائب رئيس المجلس البلدي لسيدي سليمان .

وقال أحد المحتجين في تصريح تتوفر عليه جريدتنا، إن المعني بالأمر إدعى شراء مساحة أرضية من خمس هكتارات لكنها في الحقيقة تتجاوز عشرة هكتارات، ويتم إخطار الأسر بضرورة الافراغ، وهدم بيوت ورثها أصحابها عن آبائهم وأجدادهم لمدة تتجاوز المائة سنة، متهما نائب رئيس المجلس البلدي باستغلال النفوذ والرغبة في السطو على مساكن وأرض الساكنة.

وكشف المتحدث على أنه يتوفر على دلائل ملكية هذه الأرض من بينها تصاميم البناء منذ التسعينات وكذلك تصميم أنجز بعد فيضانات سنة 2009، التي منحها لهم الملك في إطار مساعدة الأسر المتضررة منها، لكن المعني بالأمر يصر على نزعها منهم حسب تصريحهم.

وفي نفس السياق، قالت سيدة مشاركة في ذات الوقفة الاحتجاجية إن الساكنة المهددة بالافراغ تعاني من ظروف معيشية صعبة خاصة وأن اغلب أرباب الأسر ومعيليها يشتغلون في مهن هشة وغير قارة (الموقف)، وقرار إفراغهم من بيوتهم من شأنه إحداث فوضى كبيرة ومأساة اجتماعية أكبر وهو الأمر ذاته الذي حذر منه مشارك آخر في الوقفة خاصة وأن المتهم بمحاولة السطو على هذه الأرض وإفراغ الساكنة يقحم أسم الملك في الملف حيث يروج لإشاعات دعم الملك لقضيته حسب ما صرح به هذا المشارك في الوقفة.

ويشار أن جميع القاطنين من أسر فقيرة، ويتقدمهم رجال ونساء طاعنين في السن، إضافة إلى عدد كبير من الأطفال .

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