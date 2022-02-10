طنجة ..توقيف سارق حقيبة يدوية باستعمال العنف

2022-02-10 / 7:54 مساءً
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هبة بريس – مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 10 فبراير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف.

وكان المشتبه فيه قد أقدم صباح يوم الأحد المنصرم على تعريض سيدة لسرقة حقيبتها اليدوية باستعمال العنف بالمدينة العتيقة بطنجة، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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تعليق واحد

  1. اغلقتم الكتاتيب القرآنية فكانت هاته النتيجة المساوية،شباب مسلح بالاسلحة،البيضاء،مع تناول القرقوبي الجزاءري، اتقوا،الله ايها المسؤؤلون في شبابنا لعل وعسى يعودوا،الى رشدهم،

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